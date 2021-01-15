Москва, , 12:44 — REGNUM Пункт вакцинации от коронавирусной инфекции может появиться на Красной площади в Москве. С таким предложением выступил глава группы компаний Bosco Михаил Куснирович.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Его открытое письмо, адресованное департаменту здравоохранения Москвы, опубликовано на сайте ГУМа. Отмечается, что универмаг ежедневно посещают более 30 тыс. человек. При этом торговая организация готова предоставить помещения и инфраструктуру.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве получили прививку от коронавирусной инфекции 140 тыс. человек.