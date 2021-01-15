Пермь, , 12:41 — REGNUM В Пермском крае за сутки подтверждена смерть 27 носителей коронавируса. В девяти случаях причиной смерти назван COVID-19, в 18 — сопутствующие заболевания, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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С начала пандемии в регионе жертвами COVID-19 стали 1282 человека. Еще 951 человек, у которого тест на коронавирус оказался положительным, умер от сопутствующих заболеваний.

Напомним, в Прикамье зафиксировано более 35 тыс. случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день в больницах лечение получает 1651 человек, из них 89 подключены к аппаратам ИВЛ.

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