Москва, , 12:41 — REGNUM Вполне вероятно, что в России на сегодняшний день пик заболеваемости коронавирусной инфекцией уже пройдет. Об этом 15 января заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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Она добавила, что в настоящее время в России наблюдается тенденцию к стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19.

«И хотя могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости, поскольку Россия занимает большую территорию и условия распространения инфекции во всех регионах разные, можно предположить, что пик заболеваемости уже пройден», — сказала Пшеничная.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные прогнозировали пик пандемии коронавирусной инфекции в России на 21−22 декабря 2020 года. по данным оперативного штаба на 15 января, в стране за прошедшие сутки было выявлено более 24,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности число носителей SARS-CoV-2 в стране за весь период пандемии превысило 3,5 млн человек.

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