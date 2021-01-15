Пермь, , 12:39 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 294 случая заражения коронавирусом. На лечении в больнице находятся 50 человек, дома под меднаблюдением — 244, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Ежесуточный прирост случаев заражения коронавирусом составил 0,8% (на прежнем уровне), коэффициент распространения — 1 (на 14 января — 0,99). Добавим, за сутки (на 13 января) выявили 286 носителей коронавируса.

С конца марта в регионе зарегистрировано 35 106 носителей коронавируса. Выздоровели 28 502 человека, в том числе 299 — за последние сутки. Жертвами заболевания стали 1282 человека.

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