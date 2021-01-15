Салехард, , 12:39 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждено 110 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 января сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 112 случаев.

Основные очаги заражения на 15 января в ЯНАО: Губкинский — 19; Новый Уренгой — 18 случаев; Надымский район — 17; Ноябрьск — 8.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 15 января 34 178 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 28 214 человек, 362 пациента с COVID-19 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).