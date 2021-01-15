Москва, , 12:38 — REGNUM Соболезнования по поводу смерти художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского выразил 14 января артист балета и педагог, народный артист России Николай Цискаридзе.

«Мы очень дружили и часто общались. Он всегда посещал спектакли с моим участием, особенно любил ходить в зимнее время на «Щелкунчика»… К сожалению, какое-то странное время. Непонятно, когда и кого настигнет эта дикая хворь. Нечеловеческое какое-то сейчас состояние», — приводит его слова RT.

Также Цискаридзе рассказал, как, уже будучи взрослым, снялся в одном из эпизодов киножурнала, для чего Грачевский придумал специальный сюжет.

«Они придумали сюжет и сняли. Это было очень забавно, потому что мы снимали в обыкновенной школе и было много смешных моментов. С Борей связано много разных весёлых и юморных моментов в жизни», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский не смог справиться с коронавирусной инфекцией, которой он заразился месяц назад, и скончался вечером 14 января.