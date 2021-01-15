Севастополь, , 12:37 — REGNUM В Севастополе подтверждено 96 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 15 января в пресс-службе администрации города. Сутками ранее, 14 января, сообщалось о 95 новых случаях заражения.

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»По состоянию на утро 15 января зарегистрированы 96 новых случаев заболевания COVID-19. 90 человек выписаны после выздоровления. Умерли шесть человек в возрасте от 64 до 85 лет», — уточнили в пресс-службе.

Общее число заразившихся коронавирусом в Севастополе за период пандемии составляет уже 8130 человек, выздоровели 7377 пациентов. Скончались 308 пациентов с подтвержденной инфекцией.

На 15 января лечение в стационарах проходят 277 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм — 211 человек.