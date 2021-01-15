Москва, , 12:37 — REGNUM Латвия ужесточила условия въезда иностранных граждан. С 15 января 2021 года при въезде в страну нужно предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

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Те, кто приезжает в Латвию на личном автомобиле, также должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Граждане, прибывшие из стран с высоким риском заболевания COVID-19 (из России в том числе), обязаны уйти на 10 дней на карантин.

При этом в АТОР отметили, что условия въезда ужесточаются не для всех. Меры не распространяются на детей до 11 лет, туристов с прививкой от COVID-19, работников транспортных компаний, моряков и дипломатов.

Как сообщало ИА REGNUM, новые ограничительные меры в связи ситуацией с распространением коронавируса ввели в Латвии с 21 декабря 2020 года.

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