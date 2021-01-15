Волгоград, , 12:32 — REGNUM За минувшие сутки 259 носителей коронавируса выявлено в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Выписан после лечения 261 человек, скончались четверо.

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В стационарах находятся 5089 взрослых и 34 ребёнка, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1382 пациента. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 39 тыс. 345 случаев заражения инфекцией, выздоровели 37 тыс. 432 человека.

За минувшие сутки зафиксировано четыре летальных исхода. Всего от осложнений, вызванных СОVID-19, скончался 531 пациент.