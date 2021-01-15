Париж, , 12:31 — REGNUM Фредерик Миттеран, бывший министр культуры Франции и племянник экс-президента страны Франсуа Миттерана, был госпитализирован в Париже. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает Le Figaro.

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"Состояние его здоровья, хоть и стабильное, будет оставаться хрупким в течение нескольких дней. Он заразился коронавирусом 10 дней назад во время встречи узкого семейного круга для празднования Нового года», — говорится в коммюнике семьи Миттеран.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря 2020 г. во Франции прошел траурный день, посвященный бывшему президенту страны Валери Жискар д'Эстену.

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