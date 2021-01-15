Оренбург, , 12:25 — REGNUM В Оренбурге жильцы 16-этажного дома на улице Салмышской опасаются обрушения здания и бьют тревогу. Фундамент многоэтажки подмывает горячая вода из коллектора, сообщает портал Orenday.

Обращения жильцов в администрацию города ситуацию не изменили. Авария на коллекторском колодце так и не ликвидировано. Оказалось, что объект бесхозный. В УК «Радужная» отметили, что в случае разрушения фундамента и попадания кипятка в подвалы, управляющая компания не сможет полноценно обслуживать дом.

Между тем, проседание грунта продолжается. Вопрос требует оперативного решения. В довесок к коммунальной аварии добавилась пропажа чугунного люка с коллектора. Сейчас вместо люка деревянная крышка.

В свою очередь теплоэнергетики заявили, что следят за техсостоянием коллектора, несмотря на его бесхозность. На 15 января при условии благоприятной погоды утечку горячей воды планируют устранить.