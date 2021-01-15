Воронеж, , 12:23 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 395 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 15 января. Накануне, 14 января, сообщалось о 393 новых случаях заражения.

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Всего в Воронежской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили уже 52 тыс. 064 человека. Выздоровевшими признаны 46 тыс. 601 человек, в том числе за сутки — 477 человек.

В Воронежской области уже третьи сутки подряд регистрируется более 20 новых летальных исходов. За последние 24 часа подтверждена смерть 23 пациентов с COVID-19. Общее число жертв пандемии в Воронежской области достигло 1545 человек.