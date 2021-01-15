Архангельск, , 12:18 — REGNUM В 2020 году в Архангельской области родилось 4 564 мальчиков и 4 437 девочек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Среди новорожденных 34% — первенцы, 40% — вторые дети в семье, 18% — третьи, и 5% — четвертые и последующие дети. Всего за 2020 год родилось 124 двойни и одна тройня. Больше всего детей появилось на свет в Архангельске (3 468), Северодвинске (1 634) и Котласе (897).

Самыми популярными именами в прошлом году для мальчиков стали Артём, Александр, Максим, Дмитрий, Михаил. Для девочек, как правило, выбирают имена София, Ксения, Алиса, Мария и Екатерина. Среди редких имен — Тарас, Арсентий, Филипп, Рената, Варвара и Иванна.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году рождаемость в регионе была выше — только за 11 месяцев в регионе родилось 9,5 тысяч детей.