Челябинск, , 12:16 — REGNUM В торговых центрах Челябинска 16 и 17 января можно будет бесплатно пройти тестирование на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

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16 января сдать тест можно будет в торгующих организациях 14 городов Южного Урала. Среди них Челябинск, Магнитогорск, Кыштым, Коркино, Южноуральск и многие другие. А 17 января тестирование проведут в торговых центрах десяти городов.

Как сообщало ИА REGNUM, во время новогодних каникул такая схема уже была опробована. У части тестируемых выявили коронавирус.