Москва, , 12:16 — REGNUM Преступники в России в качестве оплаты за заказные убийства стали брать криптовалюту. В таких случаях установить заказчика становится особенно сложно. Об этом сообщил руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Следственного комитета РФ Константин Комарда.

Читайте также: МВД: в 2020 году число киберпреступлений в РФ составило сотни тысяч

Он пояснил, что речь идёт о профессиональных злоумышленниках, которые являются специалистами в сфере IT-технологий, тщательно планируют преступления, а также прибегают к самому широкому спектру средств для того, чтобы сохранить свою анонимность и остаться безнаказанными — от VPN-программ до криптовалюты.

«Например, по делам о заказных убийствах было установлено использование одной из криптовалют в качестве средства платежа», — сказал в беседе с ТАСС представитель следственного ведомства.

В таких случаях установить заказчика становится очень сложно. Как пояснил Комарда, прежде чем деньги попадают к конечному получателю, при конвертации криптовалюты в обычную валюту транзакции проводятся через 15−20 электронных кошельков. Для анализа всех этих данных необходимо специальное программное обеспечение и привлечение IT-специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД заявил о резком росте в России числа совершаемых киберпреступлений. Так, по итогам января-сентября 2020 года зафиксирован существенный рост поставленных на учёт IT-преступлений в целом по РФ — 363 тыс. кибепреступлений. Это на 77% больше, в каждом пятом регионе РФ их число увеличилось в два и более раза.