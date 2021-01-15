Кизляр, Дагестан, , 12:16 — REGNUM В Дагестане пойдет под суд экс-директор ОАО «Горводопровод» города Кизляра. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили 15 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Напомним, в январе 2020 года в Кизляре заразились кишечной инфекцией 164 человека. Причиной массового отравления стала водопроводная вода, которую пострадавшие пили из-под крана или употребляли для приготовления пищи. Обратившиеся с 6 по 27 января за помощью к медикам горожане получили кратковременный вред здоровья.

Как выяснилось, исполняющий обязанности гендиректора водоканала не принял мер по устранению повреждения водопроводной линии во дворе многоквартирного дома по улице Победы.

«Будучи осведомлённым о поступлении некачественной загрязненной воды жителям города по повреждённой водопроводной линии, проходящей вплотную под системой канализации, и о поступлении канализационных стоков из близлежащих домов в систему водоснабжения, вопреки предписанию территориального отдела управления Роспотребнадзора республики о выявленных нарушениях санитарно-эпидемиологических правил, он продолжил поставку загрязнённой воды», — считают в СКР.

За свое должностное преступление экс-директору придется понести ответственность по закону.