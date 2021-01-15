Уфа, , 12:25 — REGNUM Родителей детей-инвалидов планируют избавить от необходимости предоставлять подтверждающие инвалидность документы при получении положенного бесплатного земельного участка в Башкирии. Об этом 15 января сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

Отмечается, что изменения в ст. 11 закона о регулировании земельных отношений в Башкирии депутаты планирую рассмотреть на пленарном заседании госсобрания в конце января 2021 года.

По словам председателя государственного собрания Башкирии Константина Толкачева, изменения коснутся граждан, которые воспитывают ребенка-инвалида и имеют право на получение от государства бесплатного земельного участка.

Предлагается избавить их от необходимости лично представлять подтверждающие инвалидность документы при постановке на учет для получения земли для индивидуального жилищного строительства, пояснил Толкачев.

В случае принятия изменений, исполнительный орган будет запрашивать сам нужные документы по каналам межведомственного взаимодействия, если заявитель их не предоставил, уточнил он.

«Требование о личной подаче заявителем документов от госучреждений медико-социальной экспертизы было прописано в Федеральном законе № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года, но 1 июля 2020 года данная норма утратила силу», — напомнил председатель республиканского парламента.

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