Уфа, 15 января 2021, 12:25 — REGNUM Родителей детей-инвалидов планируют избавить от необходимости предоставлять подтверждающие инвалидность документы при получении положенного бесплатного земельного участка в Башкирии. Об этом 15 января сообщает пресс-служба государственного собрания республики.
Отмечается, что изменения в ст. 11 закона о регулировании земельных отношений в Башкирии депутаты планирую рассмотреть на пленарном заседании госсобрания в конце января 2021 года.
По словам председателя государственного собрания Башкирии Константина Толкачева, изменения коснутся граждан, которые воспитывают ребенка-инвалида и имеют право на получение от государства бесплатного земельного участка.
В случае принятия изменений, исполнительный орган будет запрашивать сам нужные документы по каналам межведомственного взаимодействия, если заявитель их не предоставил, уточнил он.
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