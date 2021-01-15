Новосибирск, , 12:14 — REGNUM В Новосибирской области перед началом третьей четверти в школах руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов направлено письмо о соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований в период обучения. В письме также сообщается о том, что началась вакцинация против коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Напомним, с 18 января новосибирские школьники и учащиеся учреждений среднего профессионального образования возвращаются к обучению в обычном формате.

«Поскольку работники системы образования Новосибирской области входят в группу риска, то вакцинация в образовательных организациях проводится в первую очередь, — отметил министр образования региона Сергей Федорчук. — Прошу руководителей взять на контроль организацию этого процесса при взаимодействии с медицинскими организациями на местах».

Напомним, из-за случаев заражения ОРВИ и коронавирусом среди педагогов и обучающихся в Новосибирской области зимние каникулы были продлены на неделю.