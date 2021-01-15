* запрещённая в России организация

Париж, , 12:36 — REGNUM Аффилированная с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Джамаат Наср Аль-Ислам Ва Аль-Муслимин» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт 8 января 2021 года на территории Мали. Об этом сообщает в пятницу, 15 января, Le Figaro.

По данным журналистов, боевики организации взяли на себя ответственность за гибель гражданских лиц и ранение французских военнослужащих, участвующих в антитеррористической операции Франции в Мали «Бархан».

"Член организации взорвал машину, начиненную взрывчаткой, против французских оккупантов и малийских вероотступников в Арбанде, недалеко от границы с Буркина-Фасо», — говорится в сообщении боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января Генеральная дирекция вооружений Франции осуществила первый заказ на около 300 микро-дронов, произведенных национальным предприятием Parrot.

«Аль-Каида"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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