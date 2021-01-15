Париж, , 12:18 — REGNUM До 2023 году французский автопроизводитель Peugeot выпустит как минимум две новые модели. Об этом сообщает 15 января издание Autocar со ссылкой на директора марки Жана-Филиппа Импарато.

По планам компании, уточнил он, выпуск одного небольшого автомобиля премиум-класса и большого флагманского автомобиля. Однако пока данные о технических характеристиках будущих новинок не разглашаются.

На данный момент модельная линейка бренда включает в себя семь моделей практически во всех существующих массовых сегментах. Автопроизводитель выпускает машины в диапазоне от компактных моделей до среднеразмерных кроссоверов.

Импарато отметил, что в ближайшее время компания представит новый Peugeot 308 с бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми агрегатами. При этом седан Peugeot 508 и хэтчбэк Peugeot 108 станут самыми «старыми» моделями бренда.

Напомним, в конце 2020 года Еврокомиссия одобрила сделку по слиянию итальяно-американской компании Fiat Chrysler и французского автопроизводителя Peugeot. Новая компания будет называться Stellantis.

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