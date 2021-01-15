Брянск, , 12:12 — REGNUM На строительство и реконструкцию объектов образования в 2021 году в бюджете Брянской области запланировано 1,1 млрд рублей. В общей сложности построят и приведут в порядок девять учебных учреждений, сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе правительства региона.

Самым крупным объектом станет строительство школы на 1225 мест в микрорайоне № 4 в Советском районе Брянска. Реконструкции ждут Климовская специальная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детская школа искусств № 3 им. Свиридова в Брянске. В Почепе вместо пристройки на 55 воспитанников появится полноценный детский сад на 200 мест, из них 120 — для детей в возрасте от полутора до трёх лет. Ещё три новых детских сада возведут в Жуковке, Суземке и на улице Строкина в Советском районе Брянска. В Кокино появится пристройка к детскому саду, а в Бежицком районе областного центра реконструируют здание для создания центра по работе с одаренными детьми.

В 2020 году в Брянской области было создано 490 новых мест в детских садах, из них 340 для детей ясельного возраста. В 2021 году планируется создать 600 мест, больше половины из которых для детей до трёх лет.