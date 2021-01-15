Ростов-на-Дону, , 12:08 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 17 летальных исходов среди ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 января.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались девять женщин в возрасте от 57 до 88 лет и восемь мужчин в возрасте от 61 года до 83 лет. Все пациенты страдали несколькими хроническими заболеваниями.

С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 2 тыс. 310 жителей Ростовской области.

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