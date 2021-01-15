Москва, , 12:06 — REGNUM Случившаяся временная блокировка аккаунта вакцины «Спутник V» в Twitter стала прекрасной рекламой в мировом информационном поле, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«События уже осветили ведущие мировые СМИ и нужно отметить, что тональность сообщений в адрес российской вакцины в абсолютном большинстве положительная или нейтральная.

Уверен, что такой информационный повод в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) умело и эффективно используют в целях продвижения и позиционирования вакцины.

Нужно отметить, что в отличие от своего неоднозначного поступка в адрес пока еще действующего президента США информирование о случившимся с аккаунтом российской вакцины было своевременным и вполне корректным, уважительным.

Это вселяет надежду, что все русское не будет попадать одним махом под цензуру американских социальных сетей», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация социальной сети Twitter 14 января ограничила доступ к официальной странице о российской вакцине от коронавируса «Спутник V».

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