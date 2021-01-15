Новосибирск, , 12:06 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено ещё 139 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 144 случая, сообщает оперативный штаб региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

«Скончались ещё восемь пациентов: мужчины в возрасте 49 лет, 65 лет, 86 лет, женщины в возрасте 54 года, 58 лет, 59 лет, 89 лет, 92 года. Всего в регионе умерли 1089 человек, — уточняет оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 90 человек, на ИВЛ — 25 пациентов».

Всего на утро сегодня, 15 января, в регионе выявлено 30 035 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 1717 детей; 26 823 пациента выздоровели (+226 за сутки).