Ростов-на-Дону, , 12:06 — REGNUM Ещё 398 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 января. Накануне сообщалось о 392 новых заболевших COVID-19.

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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 47 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост дали Ростов-на-Дону (136), Батайск, Гуково, Новошахтинск и Миллеровский район (по 14), Волгодонск, Таганрог и Неклиновский район (по 13), Новочеркасск, Верхнедонской и Сальский районы (по 12). Около трети новых носителей инфекции — люди старше 66 лет, 3% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области установлено 57 тыс. 528 случаев заражения коронавирусом.

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