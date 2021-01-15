Стокгольм, , 12:12 — REGNUM 14 января число умерших от COVID-19 в Швеции превысило 10 000 человек. В свою очередь профессор вирусологии из Университета Умео Фредрик Элг предупреждает, что из-за бездействия центральных властей в последующие два месяца в результате заболевания COVID-19 в Швеции могут скончаться еще 5 000 человек. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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По данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, жертвами пандемии в стране стали 10 185 человек. В ведомстве уже предупредили о росте смертности от COVID-19.

«Если мы не сделаем что-то более разумное с распространением инфекции коронавирусной инфекции, мы можем ожидать, что еще 5 000 шведов могут умереть в ближайшие два месяца. Снизить распространение инфекции до трети от нынешнего уровня вполне возможно, если ввести локдаун на три-четыре недели», — заявил профессор Элг.

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