Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM Список крещенских купелей в Санкт-Петербурге будет опубликован организаторами в воскресенье, 17 января. В настоящий момент его только формируют, а все предполагаемые места для омовения проверяются спасателями. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 января сообщил начальник Центра ГИМС МЧС России по Петербургу Александр Радько.

Настоятель храма освящает Орлинское озеро Дарья Драй © ИА REGNUM

Он отметил, что список мест для крещенских купаний будет опубликован на сайтах регионального управления МЧС, комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, администраций районов и Санкт-Петербургской епархии РПЦ.

«Сейчас мы собираем все сведения по количеству купелей в Петербурге и его пригородах. До обеда 17 января он (список) будет сформирован, — отметил Радько. — Расстановка сил и средств уже произведена, у каждой проруби будут дежурить спасатели, представители Главного управления (МЧС), врачи, будут развернуты палатки для переодевания».

Добавим, что после каждого купания у купели будет производится дезинфекция.

В январе 2020 года в городе на Неве были открыты 24 купели, в которых прошли омовение 49,5 тыс. человек. В 2021 году купели будут оборудованы во всех 18 районах Петербурга и, скорее всего, у стен Петропавловской крепости.

Главное мероприятие у Петропавловской крепости, по предварительной информации, проведет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, глава Санкт-Петербургской митрополии митрополит Варсонофий.

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