Саратов, , 12:12 — REGNUM В Саратовской области жертвами коронавируса за все время наблюдения стали 465 человек. За минувшие сутки летальные исходы произошли еще с шестью инфицированными пациентами. Об этом 15 января сообщает облминздрав.

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За сутки в больницах скончались трое мужчин и столько же женщин. Возраст погибших — от 37 до 73 лет. Все они имели сопутствующие заболевания различной степени тяжести.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с 14 января по области разрешается проводить публичные и массовые мероприятия на открытом воздухе с числом участников не более 50 человек. С таким же количеством собравшихся разрешено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, при условии, что площадь зала составит не меньше 4 кв. метров на 1 человека.

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