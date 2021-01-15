Йошкар-Ола, , 12:04 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 136 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 января в регионе выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 48 новых положительных тестов на SARS-CoV-2, как и днем ранее. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 9931 случая. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1179 человек.

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