Стокгольм, , 12:09 — REGNUM 14 января Швеция преодолела психологическую отметку в 10 000 умерших от COVID-19. В эфире телеканала SVT профессор математической статистики Стокгольмского университета Том Бриттон признался, что не ожидал, что Швеция достигнет таких высоких показателей смертности в результате второй волны пандемии. Однако он подчеркнул, что кампания по вакцинации в стране приведет к снижению смертности от COVID-19.

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В течение года, используя различные алгоритмы, Бриттон пытался дать прогноз эпидемиологической ситуации в Швеции.

«Я думал, что первая волна привет к десяти тысячам погибших, но этого не произошло. Исходя из опыта первой волны, я не думал, что вторая волна будет такой масштабной», — заявил Бриттон.

В то же время исследователь считает, что рост смертности от заболевания в Швеции продлится недолго поскольку в настоящее время в стране активно проходит кампания по вакцинации самых уязвимых к коронавирусу граждан — постояльцев домов престарелых.

«Думаю, это будет означать, что количество тяжелобольных уменьшится, смертность пойдет на спад», — поделился прогнозом профессор.

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