Орск, Оренбургская область, , 12:02 — REGNUM В Орске Оренбургской области двух депутатов горсовета привлекли к административной ответственности за нарушение масочного режима, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

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Оштрафованы Владимир Гудомаров и Павел Коровин. Первый является еще и первым секретарём местного отделения КПФР. Во время церемонии возложения цветов к памятнику Ленина 7 ноября 2020 года коммунист был без маски и не соблюдал безопасную дистанцию. Коровин оштрафован за отказ использовать средство индивидуальной защиты на заседании горсовета.

Гудомаров оштрафован на 1 тыс. рублей. Коровин дважды на 3 тыс. рублей.

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