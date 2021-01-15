Подгорица, , 12:01 — REGNUM Медицинские учреждения Черногории пока не готовы к кампании вакцинации; Несмотря на то, что министерство здравоохранения объявило о поставке первых партий вакцины против коронавируса в конце января или начале февраля, в медицинских центрах нет лабораторных морозильных камер для глубокой заморозки для приема, хранения и распределения препаратов, сообщает издание Dan.

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«Инициированы переговоры по закупке лабораторных морозильников для глубокой заморозки в соответствии с законом о государственных закупках. Институт общественного здравоохранения пока необходимое количество вакцин», — говорится в сообщении государственной компании по поставке лекарств «Монтефарм»

Министерство здравоохранения не ответило на запрос издания Dan, почему у них нет подходящих устройств для их хранения в течение нескольких недель до доставки первых вакцин.