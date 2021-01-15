Салехард, , 12:00 — REGNUM На Ямале режим повышенной готовности продлён до 1 марта. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Продлена самоизоляция граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Ямальцы при возвращении из поездки сроком свыше 10 дней обязаны предоставить работодателю заключение об отрицательном результате теста на коронавирус.

Сохраняется масочный режим и социальная дистанция в магазинах, общественных местах и транспорте. Запрещена работа ночных клубов и дискотек. Точки общепита завершают работу в 23:00.