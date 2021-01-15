Йошкар-Ола, , 12:00 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 15 января выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 48 новых положительных тестов на SARS-CoV-2, как и днем ранее. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 9931 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 8616 жителей Марий Эл, за последние сутки выписан 41 человек. 136 жителей республики скончался от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки зарегистрирован один летальный случай, днем ранее скончались три человека из числа пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1179 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 358 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 906 человек, из них у 901 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки был выписаны 88 пациентов, при этом госпитализированы 70 жителей Марий Эл.