Пенза, , 12:06 — REGNUM В Пензенской области создадут специальную рабочую группу, которая станет курировать вопросы массовой вакцинации населения от COVID-19. Соответствующее поручение 15 января дал губернатор Иван Белозерцев.

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Специальная рабочая группа будет создана при региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Руководителем группы назначен зампредседателя правительства Пензенской области Вячеслав Космачев.

Во всех районах области до конца текущей недели откроют 21 прививочный пункт. По мере поступления вакцины запланировали организовать такие же пункты на территориях крупных предприятий, школьных, дошкольных учреждений и в организациях социального обеспечения.

За время прививочной кампании вакцинацию прошли 42 медика, антитела сформированы. В настоящее время прививочная работа проходит в расширенном варианте, вакцинацию осуществляют не только медикам, но и педагогам. Темпы ее проведения неоходимо сохранить, при этом особое внимание уделить гражданам из группы риска, добавил губернатор.

ИА REGNUM ранее сообщало, первый этап вакцинации от коронавируса необходимо завершить в кратчайшие сроки, поручил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Жителей следует проинформировать и проработать вопрос об увеличении числа площадок вакцинации. Второй этап прививочной кампании запланировали на февраль 2021 года, когда начнут поступать большие партии вакцины. Пензенская область должна быть к этому готова.

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