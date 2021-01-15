Саранск, , 11:54 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Женщина 1948 года рождения поступила в Республиканскую клиническую больницу №4 с диагнозом «новая коронавирусная инфекция, тяжелое течение». Осложнение — внегоспитальная двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. В числе сопутствующих патологий — ожирение 2 степени и гипертоническая болезнь 3 степени.

В этой же больнице скончался мужчина 1948 года рождения, которому был поставлен аналогичный диагноз, в качестве осложнения указана левосторонняя субтотальная пневмония. Сопутствующее заболевание — сахарный диабет 2 типа.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 110 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 января в регионе выявили 83 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 82 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 14 765 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2390 человек.