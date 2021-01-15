Томск, , 11:54 — REGNUM В Томской области 15 января стартовала вакцинация всех желающих от COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, жители региона начали получать приглашения на прививку.

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По словам замначальника департамента здравоохранения Томской области Наталии Метелевой, каждого томича непосредственно перед прививкой осмотрит медик. После процедуры будет выдана памятка с указанием даты прививки второго этапа.

Отметим, с начала вакцинации от COVID-19 Томская область получила 7042 дозы двухкомпонентной вакцины Гам-КОВИД-Вак. Первый этап прошли 1447 человек, второй — свыше 700. Метелева уточнила, что подавляющее большинство привитых переносит вакцину хорошо.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 января в Томской области коронавирус был выявлен у 26 377 человек.

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