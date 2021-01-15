Душанбе, , 11:52 — REGNUM По итогам 2020 года Таджикистан посетили 410 тыс. иностранных граждан, что на 72,2% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает издание Asia-Plus со ссылкой на данные агентства по статистике.

Согласно методике Всемирной туристической организации, более 350 тыс. иностранцев посетили республику в качестве туристов. Около 332 тыс. человек прибыли из стран Содружества Независимых Государств (СНГ), 18,5 тыс. — из стран дальнего зарубежья.

Чаще всего Таджикистан посещали граждане России, Киргизии, Казахстана, Афганистана, Китая, Индии, Ирана и США.

Число граждан Таджикистана, выехавших в 2020 году за границу, составило 740 тыс., что на 33% меньше, чем в 2019 году.