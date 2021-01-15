Саранск, , 11:49 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 15 января выявили 83 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 82 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 14 765 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 75 человек, всего с начала пандемии выздоровели 12 265 жителей Мордовии. 110 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончались двое жителей республики. Накануне в регионе были зарегистрированы также два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2390 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 14 января в инфекционных стационарах республики лечение получали 1882 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2064 человек.