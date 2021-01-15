Сеул, , 11:51 — REGNUM В связи с продолжающимся распространением коронавируса по Южной Кореи представители министерства обороны приняли решение перенести сборы резервистов на вторую половину 2021 года. Об этом сообщает Yonhap News.

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Как отметили в министерстве, точная дата и план сборов будут объявлены за 45 дней до проведения.

Известно, что обычно сборы начинаются в марте и охватывают порядка 2,75 млн человек. В соответствии с законодательством Южной Кореи, каждый представитель мужского пола обязан принимать участие в учебных сборах, продолжительность которых составляет от одного до трёх дней в год, в течение шести лет после завершения обязательной военной службы.

Отмечается, что в 2020 году сборы неоднократно откладывались. В итоге они были отменены из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановке в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 513 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 71 241.

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