Курган, , 11:48 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 116 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 44 зарегистрировано в Кургане, сообщает 15 января региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 114 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 15 января выявлено 13 708 случаев заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 11 887 человек, 202 пациента с COVID-19 скончались.