Рязань, , 11:56 — REGNUM В Рязанской области 15 января подтверждено 122 случая заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество выявленных носителей инфекции превысило 20 тысяч человек, скончались более 200 пациентов, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Темп прироста зараженных за сутки составил 0,6%. С начала пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердили у 20 тыс. 098 жителей, выздоровели 18 тыс. 283 человека, в том числе 126 выписаны после лечения за сутки.

По данным федерального оперативного штаба, 15 января зарегистрировано пять летальных исходов. Всего в регионе от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 203 человека.