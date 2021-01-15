Москва, 15 января 2021, 11:44 — REGNUM В Египте в 2021 году планируется запустить нескольких культурных проектов. Власти страны делают это для привлечения большого числа туристов, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Главное событие в туристической жизни Египта — открытие в 2021 году Большого Египетского музея стоимостью около $1 млрд (более 50 тыс. экспонатов). В Луксоре открылась после реставрации гробница Рамзеса I.
Также в Египте заработали три новых музея. Впервые открыт музей древностей в Шарм-эль-Шейхе, музей в Кафр-эль-Шейхе и музей карет в Каире. В 2021 году в Египте запланировано открытие ещё ряда туристических объектов.
Как сообщало ИА REGNUM, Министерство туризма Египта разработало новую концепцию развития туризма в стране.
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