Москва, , 11:43 — REGNUM За последние сутки исследования выявили в Москве 5534 случая заражения коронавирусом. Об этом 15 января сообщили в оперативном штабе столицы.

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Это на 359 человек меньше, чем накануне, когда выявили 5893 носителя коронавируса. Потребовалась госпитализация 1522 пациентам. За сутки скончался 81 пациент, 6602 выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России выявили 24 715 случаев заражения коронавирусом.