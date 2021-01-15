Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM Аномально холодная погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области продержится в регионах несколько дней и уже в воскресенье начнется потепление. В крещенские купания ртутный столбил термометра будет опускаться не ниже минус 8 градусов. Об этом 15 января сообщил главный синоптик города Александр Колосов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в январе 2021 года фиксируются низкие температурные значения, которые не наблюдались в течение двух лет. Однако к крещенским купаньям «потеплеет», на улице будет —3…—8 градусов как в Петербурге так и в Ленобласти.

«Но меняется синоптический процесс, будет более свежий, боле 5—8 м/c ветер, также вероятен небольшой снег», — пояснил Колесов.

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