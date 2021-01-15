Биробиджан, , 11:40 — REGNUM В Еврейской автономной области за прошедшие сутки скончались от COVID-19 ещё пять человек. За всё время пандемии в регионе зарегистрировано уже 85 смертельных случаев пациентов с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За прошедшие 24 часа в ЕАО выявили ещё 14 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области инфицирование лабораторно подтвердилось у 3958 человек.

Ещё 46 жителей были выписаны с полным выздоровлением. Всего с болезнью справились 3450 человек.

В госпиталях проходят лечение от COVID-19 46 пациентов. Ещё 377 носителей коронавируса лечатся на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, санитарно-эпидемиологическая обстановка в Еврейской АО начала ухудшаться. Специалисты пока не готовы точно сказать с чем это связано — с распространением среди населения ОРВИ или коронавируса.