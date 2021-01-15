Москва, , 11:38 — REGNUM Для безопасности процедуры сдачи ОГЭ и ЕГЭ необходимо по максимуму соблюдать санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора. Об этом в ходе брифинга заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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«С учётом ситуации, которая имеется, мы понимаем, что нужно максимально соблюдать требования Роспотребнадзора, чтобы проведение ОГЭ и ЕГЭ было безопасным. Как показал прошлый год, если соблюдать требования, то вспышек нет», — сказал Кравцов.

Он напомнил, что в 9-х классах аттестаты будут выдаваться на основе результатов сдачи экзаменов по математике и русскому языку: «Экзамены запланированы на конец мая. Также будут контрольные работы по выбору на один предмет. Конкретные даты контрольных определяют региональные органы управления образования либо школы».

Кравцов также напомнил, что ЕГЭ по математике базового уровня в текущем учебном году проводиться не будет.

Министр подчеркнул, что при проведении экзаменов будут соблюдаться все правила Роспотребнадзора, «которые позволили предупредить всплески заболеваемости».