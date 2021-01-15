Красноярск, , 11:36 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявлено 325 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 51 308. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 января в оперативном штабе региона.

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Выздоровели ещё 336 человек. За всё время в регионе коронавирус победили 47 000 человек.

За сутки в Красноярском крае скончались 15 пациентов с коронавирусом, за весь период — 1940.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в регионе было подтверждено 327 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 344 человека, скончались — 25.

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