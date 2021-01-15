Душанбе, , 11:36 — REGNUM Российский рубль в Таджикистане укрепился до 0,153 сомони, что на 0,4% больше, чем днем ранее. Об этом 15 января сообщили в Национальном банке республики.

12 января курс рубля составлял 0,1501 сомони. Таким образом, за три дня российская валюта укрепилась на 1,3%. Курс американского доллара по состоянию на 15 января составляет 11,3 сомони, евро — 13,7623.

В финансовом регуляторе предупредили, что обменные операции разрешается проводить в банках и их филиалах, кредитных учреждениях, специальных пунктах, а также банкоматах и терминалах.