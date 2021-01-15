Краснодар, , 11:35 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 194 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 15 января. Сутками ранее сообщалось о 195 случаях заражения.

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»В Краснодаре выявлено 56 случаев, в Сочи — 24, в Абинском и Кавказском районах — по девять. По восемь заболевших в Геленджике, Калининском и Апшеронском районах, по семь — в Анапе и Темрюкском. По шесть положительных результатов в Тимашевском и Туапсинском районах. По пять — в Крымском и Мостовском», — уточнили в оперативном штабе.

Общее число жителей Кубани, получивших положительные результаты тестов на коронавирус, составило уже 30 572 человека, выздоровели 20 899 жителей. Скончался 1161 человек.

В стационарах региона с подтверждённым заражением коронавирусом лечение проходят 1599 граждан, 6913 — лечатся на дому. В тяжёлом состоянии находятся 112 человек: 108 на ИВЛ, четверо на экстракорпоральной мембранной оксигенации.